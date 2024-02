La Fiorentina è pronta a mischiare le carte, soprattutto in avanti. Nella cosiddetta formula Italiano, l’idea è quella di far giocare Beltran e Belotti insieme nell’attacco gigliato: il centravanti più in forma e l’ultimo arrivato dal mercato, con il compito di incidere sul reparto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

