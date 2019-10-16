Nuova chance in vista per Sottil? Potrebbe essere titolare nella partita di Brescia

Secondo La Repubblica, a Brescia, nell’ottica di preservare Chiesa, Montella potrebbe affidarsi a una soluzione più immediata: quella di Sottil al fianco di Ribery nel collaudato 3-5-2. In questo gioc...

Secondo La Repubblica, a Brescia, nell’ottica di preservare Chiesa, Montella potrebbe affidarsi a una soluzione più immediata: quella di Sottil al fianco di Ribery nel collaudato 3-5-2. In questo gioca non si stravolgerebbe la squadra vista dalla gara contro la Juventus in poi. Due esterni che con i loro inserimenti provano a bucare le difese avversarie e creare così superiorità numerica. D’altronde Montella ha grande considerazione di Sottil: ha scelto di tenerlo in prima squadra e non ha avuto nessun problema a proporlo titolare nelle prime partite di campionato