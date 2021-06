Nuno Gomes “Gattuso perfetto per la Fiorentina, farà divertire i tifosi. Non si poteva scegliere di meglio”

Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’esordio del “suo” Portogallo a Euro2020. Ecco le sue parole:

“Ci aspettiamo una grande prestazione, abbiamo una grande nazionale con tanti giocatori che fanno parte delle migliori squadre d’Europa e con Ronaldo che è il migliore al mondo. Siamo favoriti sulla carta, ma dobbiamo dimostrarlo in campo”.

“Gattuso? Secondo me è una bella scelta, Gattuso è una persona con l’atteggiamento giusto per la piazza di Firenze, farà divertire i tifosi. Meglio di lui non puoi avere in questo senso, farà bene sulla panchina della Fiorentina”.

