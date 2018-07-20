Nota ufficiale ACF: “Sulla sentenza abbiamo scelto il silenzio perché preferiamo guadagnarci l’EL sul campo”

Questa la nota ufficiale della Fiorentina:“In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo...

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2018 18:41

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