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Nota ufficiale ACF: “Sulla sentenza abbiamo scelto il silenzio perché preferiamo guadagnarci l’EL sul campo”

Questa la nota ufficiale della Fiorentina:“In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 18:41
Nota ufficiale ACF: “Sulla sentenza abbiamo scelto il silenzio perché preferiamo guadagnarci l’EL sul campo” -
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Questa la nota ufficiale della Fiorentina:

“In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti anni”.

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