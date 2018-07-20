Nota ufficiale ACF: “Sulla sentenza abbiamo scelto il silenzio perché preferiamo guadagnarci l’EL sul campo”
Questa la nota ufficiale della Fiorentina:“In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 18:41
Questa la nota ufficiale della Fiorentina:
“In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti anni”.