Nonostante la vittoria il Milan sta per esonerare Giampaolo, al suo posto arriverà Spalletti

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, il Milan sta accelerando per Luciano Spalletti: i rossoneri stanno infatti spingendo forte per chiudere la trattativa con l'ex tecnico dell'Inter che è da tempo i...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2019 14:34

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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