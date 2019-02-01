"Non sono arrivate offerte per i big. In caso di offerte per Chiesa la Fiorentina ha un vantaggio...."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Chiesa non ha la clausola rescissoria, questo pone la Fiorentina in una situazione di vantaggio nei confronti di un’altra società per un...

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Chiesa non ha la clausola rescissoria, questo pone la Fiorentina in una situazione di vantaggio nei confronti di un’altra società per una possibile cessione. Aver superato il mercato in questo modo, per la societa è una medaglia alla serenità, specialmente guardando come la squadra ha risposto sul campo. Non c'è stata nessun'offerta per nessun giocatore o big viola"