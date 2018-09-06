Non solo Chiesa, l'Inter osserva da vicino anche il portiere Lafont

Secondo Tuttosport, l’Inter non segue solo Chiesa e sta iniziando lo scouting dei portieri più promettenti in giro per l’Europa, nell’ottica della sostituzione di Handanovic. Tra questi viene fatto an...

Secondo Tuttosport, l’Inter non segue solo Chiesa e sta iniziando lo scouting dei portieri più promettenti in giro per l’Europa, nell’ottica della sostituzione di Handanovic. Tra questi viene fatto anche il nome di Alban Lafont, il giovane ex Tolosa appena acquistato dai viola: “c’è da scommettere che il francese in stagione sarà oggetto dei report degli 007 nerazzurri”.