Labaro Viola

Non solo Chiesa, l'Inter osserva da vicino anche il portiere Lafont

Secondo Tuttosport, l’Inter non segue solo Chiesa e sta iniziando lo scouting dei portieri più promettenti in giro per l’Europa, nell’ottica della sostituzione di Handanovic. Tra questi viene fatto an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2018 09:14
Non solo Chiesa, l'Inter osserva da vicino anche il portiere Lafont - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Rassegna Stampa
Fiorentina
Inter
Lafont
Condividi

Secondo Tuttosport, l’Inter non segue solo Chiesa e sta iniziando lo scouting dei portieri più promettenti in giro per l’Europa, nell’ottica della sostituzione di Handanovic. Tra questi viene fatto anche il nome di Alban Lafont, il giovane ex Tolosa appena acquistato dai viola: “c’è da scommettere che il francese in stagione sarà oggetto dei report degli 007 nerazzurri”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok