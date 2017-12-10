Non solo Chiesa: adesso il Napoli vuole anche Sportiello. Se la Fiorentina non lo riscatterà...
Non solo Federico Chiesa nel mirino del Napoli. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino anche Marco Sportiello, come portiere per la prossima stagio...
Non solo Federico Chiesa nel mirino del Napoli. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino anche Marco Sportiello, come portiere per la prossima stagione di campionato. Tutto questo, tuttavia, soltanto qualora la Fiorentina non riscattasse l'estremo difensore dall'Atalanta. Uno scenario che tuttavia, alla luce delle prestazioni messe via dal portiere fino a questo giro di boa del campionato, appare alquanto improbabile. Come dire: se continuerà su questi livelli, Sportiello verrà senza dubbio confermato dalla Fiorentina.