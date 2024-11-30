"Non ci vedi ma ci siamo", la curva nord dell'Inter diserterà la trasferta di Firenze

I tifosi interisti hanno deciso di disertare gli spalti del Franchi causa la scarsa disponibilità di biglietti ritenuti peraltro troppo cari

La Curva Nord dell'Inter ha deciso di disertare la trasferta di Firenze. Con uno striscione apparso qualche giorno fa, gli ultras nerazzurri avevano così motivato la loro decisione:

“Caro prezzi e settori ristretti, meritereste gli stadi deserti. A Firenze o tutti o nessuno”

I tifosi nerazzurri lo hanno ribadito oggi esponendo un altro striscione eloquente al momento della partenza della squadra verso Firenze. "Non ci vedi, ma ci siamo", Ad accogliere la squadra di Inzaghi in stazione, oltre al consueto manipolo di fans, c'era anche una delegazione di duecento tifosi della Curva Nord per salutare la squadra e incitarla in vista del delicato incontro in programma domenica sera al Franchi.

Dal Trap a Palladino, 25 anni dopo si respira aria scudetto. Fiorentina a caccia di record

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