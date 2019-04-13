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"Non ce le siamo mandati a dire con Pioli dopo la Coppa Italia. Ma mi dispiace per lui"

Queste le parole di Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nei confronti di Stefano Pioli:«Mi è dispiaciuto molto per Pioli, per come è finita, anche se non ce le siamo mandate a dire dopo la semifinale di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 13:08
"Non ce le siamo mandati a dire con Pioli dopo la Coppa Italia. Ma mi dispiace per lui" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste le parole di Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nei confronti di Stefano Pioli:

«Mi è dispiaciuto molto per Pioli, per come è finita, anche se non ce le siamo mandate a dire dopo la semifinale di andata a Firenze. Ma so riconoscere quando un collega vale e quando un uomo merita."

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