"Non ce le siamo mandati a dire con Pioli dopo la Coppa Italia. Ma mi dispiace per lui"
Queste le parole di Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nei confronti di Stefano Pioli:«Mi è dispiaciuto molto per Pioli, per come è finita, anche se non ce le siamo mandate a dire dopo la semifinale di...
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 13:08
Queste le parole di Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nei confronti di Stefano Pioli:
«Mi è dispiaciuto molto per Pioli, per come è finita, anche se non ce le siamo mandate a dire dopo la semifinale di andata a Firenze. Ma so riconoscere quando un collega vale e quando un uomo merita."