Non c'è l'accordo tra Napoli e Fiorentina per Veretout, gli azzurri offrono 18, i viola ne chiedono 20

Entra nel vivo la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Jordan Veretout, sebbene la situazione in casa viola non sia delle più definite e semplici: 18 milioni più bonus l'ultima offerta degli azzurri...

A cura di Redazione Labaroviola 30 maggio 2019 22:33

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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