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Non c'è l'accordo tra Napoli e Fiorentina per Veretout, gli azzurri offrono 18, i viola ne chiedono 20

Entra nel vivo la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Jordan Veretout, sebbene la situazione in casa viola non sia delle più definite e semplici: 18 milioni più bonus l'ultima offerta degli azzurri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2019 22:33
Non c'è l'accordo tra Napoli e Fiorentina per Veretout, gli azzurri offrono 18, i viola ne chiedono 20 - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Entra nel vivo la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Jordan Veretout, sebbene la situazione in casa viola non sia delle più definite e semplici: 18 milioni più bonus l'ultima offerta degli azzurri, vogliosi di battere un altro colpo dopo aver chiuso con Di Lorenzo. A 20 più bonus si può chiudere, anche se come detto è possibile che il mercato viola possa essere rallentato dalla situazione societaria poco chiara. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni a 1,8 milioni più bonus, stando a quanto da noi raccolto.

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