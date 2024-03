Non basta il gol di Duncan, il Milan vince 2-1. Ora testa all’andata della semifinale di Coppa Italia

Al 3’ ottima chiusura di Milenkovic, angolo per il Milan. All’8’ Chukwueze salta Biraghi e si invola verso la porta, allargandosi mette dentro per Giroud che calcia, Terracina chiude. All’11’ Leao salta Dodò e poi va alla conclusione, palla che finisce sul fondo. Al 13’ Biraghi ammonito per fallo su Chukwueze. Al 15’ Maignan rischia sull’attacco di Beltran. Al 17’ ancora un’occasione per il Milan, incornata di Chukwueze, Terracciano chiude in angolo. Poi gran salvataggio di Belotti sulla linea di porta, ma era tutto in fuorigioco. Al 21’ ammonito Thiaw per fallo su Kouame. Al 23’ giallo anche per Martinez Quarta che stende Leao. Al 27’ buona azione Dodò-Ikone, dentro per Belotti che davanti a Maignan si fa neutralizzare. Al 28’ altra chance per la Fiorentina, palla di poco a lato di Ikone. Al 30’ ancora viola pericolosa, bel cross dentro di Ikoné sul quale nessuno riesce ad arrivare. Al 32’ Leao prova il tiro da posizione angolata, chiude Terracciano. Al 33’ tiro di Reijnders deviato in angolo dal portiere gigliato. Al 35’ cross dentro di Belotti sul quale non riesce a colpire Kouame. Al 43’ Terracciano chiude sulla conclusione di Leao. Al 44’ pasticcia Mandragora, Leao mette a rimorchio per Giroud, che non trova la porta.

Al 45’ Pioli sostituisce Thiaw con Gabbia. Al 47’ Leao mette palla dentro, scivola Milenkovic e Loftus-Cheek firma l’1-0 per il Milan. Al 50’ Duncan con un tiro preciso fa 1-1. Al 53’ Leao scappa a Milenkovic e poi entra cn la palla in porta. Al 58’ Ikoné prende palla e si accentra va alla conclusione ma palla che finisce debole tra le mani di Maignan. Al 61’ Teracciano spedisce in angolo una gran botta di Florenzi. Al 620 fuori Leao e Reijnders, dentro Musah e Okafor. Al 64’ grande parta di Maignan sulla botta di Belotti. Al 66’ incornata di Belotti, chiude Maignan. Al 68’ Belotti ci prova ancora, chiude il difensore del Milan in angolo. Al 72’ ottima parata di Maignan sul tiro di Mandragora. Al 73’ il Milan sostituisce Chukwueze, dentro Pulisic. Al 76’ Pulisic segna ma è in fuorigioco. Al 79’ esce Beltran, entra Nzola. All’82’ fuori Giroud, dentro Jovic. All’87’ fuori Ikoné e Quarta, dentro Sottil e Barak.

