Non aver rischiato niente contro l'Empoli non è un pregio per la Fiorentina se fa zero tiri in porta

Ieri si è giocata Empoli-Fiorentina finita sul risultato di 0-0 che è un risultato giusto per quanto visto in campo. In realtà per quanto l'Empoli sia un club inferiore alla Fiorentina per ambizioni e...

Ieri si è giocata Empoli-Fiorentina finita sul risultato di 0-0 che è un risultato giusto per quanto visto in campo. In realtà per quanto l'Empoli sia un club inferiore alla Fiorentina per ambizioni e livello, il risultato non è nemmeno così stupefacente considerando l'ottimo momenti di forma della squadra di D'Aversa e la grande solidità difensiva mostrata fin qui.

L'Empoli infatti fino ad adesso ha subito appena 2 goal, uno contro la Roma sul 2-0 per gli azzurri e uno contro il Bologna su calcio d'angolo, dimostrando sempre una grande solidità difensiva, inoltre ormai è storia nota che il Castellani è un campo ostico per la Fiorentina che non ci vince dal 2016, ma nonostante queste considerazioni i tifosi viola oggi sono fortemente delusi.

Questo perché anche ieri la Fiorentina non ha brillato e nonostante la qualità degli uomini offensivi i ragazzi di Palladino hanno concluso la partita con zero tiri verso lo specchio della porta, troppo poco considerando che ieri finalmente la Fiorentina partiva con il trio Gudmundsson, Kean e Colpani in avanti, e nel resto del campo schierava giocatori comunque offensivi come Dodo, Gosens e Kuoame.

Palladino a fine partita ha messo l'accento sulla solidità difensiva finalmente ritrovata e sul fatto di non aver rischiato niente, premesso che le parole in conferenza stampa degli allenatori sono sempre da prendere con le pinze e che quelle che contano sono quelle dette dentro lo spogliatoio, la solidità difensiva mostrata ieri non può bastare. Se sei la Fiorentina e vuoi risalire la classifica non ti puoi accontentare di non aver subito goal se anche tu non riesci mai ad essere pericoloso veramente, la fase difensiva diventa un pregio se giocando contro l'Empoli domini e cerchi di vincere la partita a tutti i costi.

Le squadre non si costruiscono dall'oggi al domani, e per la Fiorentina che ha cambiato tanto e da poco tempo è fisiologico che abbia bisogno di tempo per ingranare, però più passano le giornate e più i punti persi iniziano a pesare, e in questo momento c'è bisogno non di risultati subito ma quantomeno di una svolta sotto il profilo del gioco.

LE PAROLE DI KOUAME

https://www.labaroviola.com/kouame-durissimo-in-attacco-non-si-gioca-di-squadra-non-si-passa-la-palla-i-nuovi-devono-capirlo/270137/