No al turnover, si farà giovedì. Dodò e Gosens confermati, c’è Mandragora con Adli. Kean centravanti 

Palladino sembra aver sciolto tutti i dubbi sulla sfida di oggi contro il Torino

Ecco la probabile formazione secondo i maggiori quotidiani sportivi usciti oggi. Il ritorno di Kean, così come quello di Comuzzo, l'assenza di Cataldi. Raffaele Palladino sembra aver sciolto tutti i dubbi sulla sfida di oggi contro il Torino, e i quotidiani sono quasi tutti compatti sulle scelte del tecnico viola. Niente turnover dunque, per quello ci sarà spazio giovedì contro l'Apoel a Nicosia. In campo nel 4-2-3-1 i migliori, ossia chi ha giocato di più nell'incredibile filotto di risultati positivi dopo il cambio di modulo.

Conferme per Dodò e Gosens sulla fascia, dopo che nelle scorse ore si era aperto uno spiraglio per Kayode e Biraghi, il vero dubbio è in mezzo al campo. Dopo uno scampolo di partita giocato a Genova, accanto a Adli potrebbe toccare dal l' a Mandragora, tornato pienamente a regime dopo l'infortunio al ginocchio. L'alternativa è la conferma di Bove in mediana con Sottil largo a sinistra. Conferme anche per Colpani e Beltran: saranno loro a dialogare e innescare Moise Kean.

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