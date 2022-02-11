Nikolau festeggia: "Fiorentina? L'affronto più sereno sapendo di non dover marcare Vlahovic"

Nikolau: "È una battuta. La Fiorentina rimane comunque una grande squadra con grandi giocatori

Dimitris Nikolaou, difensore dello Spezia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di The Italian Football Podcast nella quale ha parlato di Spezia-Fiorentina in programma per Lunedi. Ecco le sue parole: "Faccio una battuta e dico che come difensore sono felice di non dover giocare contro Vlahovic, ma parliamo di grandi squadre e tutti i loro giocatori sono buoni giocatori. Quindi, per me è lo stesso. Tutti gli attaccanti qui in Serie A sono molto forti e quindi sarà molto difficile".

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