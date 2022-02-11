Nikolau festeggia: "Fiorentina? L'affronto più sereno sapendo di non dover marcare Vlahovic"
Nikolau: "È una battuta. La Fiorentina rimane comunque una grande squadra con grandi giocatori
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2022 21:44
Dimitris Nikolaou, difensore dello Spezia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di The Italian Football Podcast nella quale ha parlato di Spezia-Fiorentina in programma per Lunedi. Ecco le sue parole: "Faccio una battuta e dico che come difensore sono felice di non dover giocare contro Vlahovic, ma parliamo di grandi squadre e tutti i loro giocatori sono buoni giocatori. Quindi, per me è lo stesso. Tutti gli attaccanti qui in Serie A sono molto forti e quindi sarà molto difficile".
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