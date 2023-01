Niente striscioni al Franchi, continua la protesta della Curva Fiesole contro i Daspo arrivati

Nelle ultime partite interne della Fiorentina, in curva Fiesole non sono stati esposti gli striscioni dei vari club. Non una novità. Si tratta di un gesto di protesta da parte dei tifosi della Fiorentina contro le denunce arrivate nei mesi scorsi a 25 sostenitori gigliati con un procedimento di Daspo. Lo scrive La Nazione.

