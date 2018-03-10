Niente pagelle per Fiorentina-Benevento, la decisione dei giornalisti. Ecco le motivazioni

In considerazione della particolarissima atmosfera che regnerà domani 11 marzo allo stadio Franchi di Firenze per Fiorentina-Benevento, dopo la scomparsa di Davide Astori, il Gruppo Toscano Giornalist...

In considerazione della particolarissima atmosfera che regnerà domani 11 marzo allo stadio Franchi di Firenze per Fiorentina-Benevento, dopo la scomparsa di Davide Astori, il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi (Ussi) e l'Associazione Stampa Toscana, ferma restando come sempre la completa autonomia di direttori e capi servizio, invitano i colleghi e tutte le testate a non compilare, per questa volta, le pagelle sul rendimento in campo dei giocatori. Ussi e Ast sono sicuri che tutti comprenderanno lo spirito dell'iniziativa che intende solo sottolineare il momento delicatissimo che vivono la Fiorentina e Firenze, evitando di giudicare chi scenderà in campo con il lutto nel cuore oltre che sulla maglia.