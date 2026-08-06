Nicoletti: "Paratici è sicuro di incassare circa 80 milioni dalle cessioni, in tanti se ne vanno"

L'intermediario ha parlato di Fiorentina

Il mercato della Fiorentina rimane caldissimo anche dopo aver virtualmente definito l'acquisto di Franco Mastantuono. Ai microfoni di Lady Radio, l'operatore di mercato ed ex numero uno dell'Ascoli Costantino Nicoletti ha tracciato la strada per le uscite: «In un modo o nell'altro, Paratici è sicuro di poter incassare 70-80 milioni grazie ad alcune cessioni». Nel conteggio vanno incluse pure le somme derivanti dai diritti sulla ri-vendita di vari ex viola, con Favasuli del Catanzaro in prima fila. Un tesoretto destinato a finanziare un altro botto nel reparto avanzato, come dichiarato sempre da Nicoletti: «La volontà è quella di ingaggiare un secondo fenomeno, considerato che il primo è già stato bloccato e si rivedrà a brevissimo a Firenze. L'obiettivo è un innesto per alzare la qualità in avanti, una punta esterna capace di garantire una doppia cifra di marcature».