Fiorentina-Deportivo A Curuna 1-0 all'intervallo. Grande destro al volo di Ndour per il vantaggio viola

Buona prestazione della Fiorentina che chiude in vantaggio il primo tempo contro il Deportivo A Curuna

La Fiorentina chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo dell'amichevole in scena al Viola Park contro il Deportivo A Curuna. Una buona prova dei viola che si lasciano nettamente preferire rispetto alla squadra ospite in questi primi 45 minuti.

Buona gamba e buone trame per la Fiorentina di Fabio Grosso che ha sbloccato il risultato dopo 16 minuti con un bel tiro al volo di Cher Ndour.

Il centrocampista italiano ha sbloccato il risultato dopo un calcio piazzato battuto da Fagioli ed ha raccolto nel migliore dei modi la sponda di Dragusin con un tiro preciso ed imparabile.

I viola hanno sfiorato il raddoppio con Kean e con Gudmundsson e con un De Gea fin qui inoperoso.