Nico prova un recupero lampo per esserci in Supercoppa. Pessimismo per Sottil, rischio stiramento 

Nico ancora a parte ma con carichi sempre più intensi. Le risposte sono confortanti e anche se per adesso si tratta di un’ipotesi remota, l’argentino prova il recupero clamorosoper esserci in Supercoppa. Prove tecniche e tattiche con abituale 4-2-3-1, alternato al 3-5-2 per sopperire alla carenza di esterni offensivi.

Sottil, alle prese con l’infortunio al flessore della coscia sinistra. In attesa del report definitivo dopo gli accertamenti. Si addirittura uno stiramento. Un problema comunque che costringerà l’esterno a perdersi sicuramente Sassuolo, quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna e Udinese in campionato. Il tutto nel giro dei prossimi dieci giorni. A rischio ci sarebbe anche la sua presenza tra i convocati per la trasferta araba. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ: “TERRACCIANO HA SCELTO IL MILAN. POSSIBILE CHE LA FIORENTINA FACCIA UN NUOVO TENTATIVO”