Nico prende in giro Mac Allister che non risponde a una domanda in Inglese: “No speak English”

Simpatico siparietto nel pre partita della nazionale Argentina con Nico Gonzalez protagonista, il giocatore della Fiorentina infatti ha iniziato a prendere in giro Mac Allister che si è rifiutato di rispondere ad una domanda in Inglese e Nico ha iniziato a dire voce alta “No Speak English”. Tutto questo ovviamente era uno scherzo in quanto Mac Allister gioca in Premier League ormai dal 2020 e conosce perfettamente la lingua Inglese.

