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Nico Gonzalez torna a Firenze, da lunedì al Centro Sportivo. Da stabilire i tempi di rientro in campo

Dopo l'infortunio con l'Argentina, il ritorno a Firenze e il conseguente ritorno in Argentina per le vacanze, adesso Nico prepara il suo rientro in campo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2022 16:28
Nico Gonzalez torna a Firenze, da lunedì al Centro Sportivo. Da stabilire i tempi di rientro in campo -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Nico Gonzalez
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Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il Corriere dello Sport fa il punto su Nicolas Gonzalez e sul processo di recupero che deve affrontare per tornare in campo. Ritornato in patria col permesso della Fiorentina per curarsi dopo il trauma che lo ha costretto a saltare i mondiali, da lunedì Nico sarà al Centro Sportivo, dove inizierà un percorso studiato per rientrare in gruppo al più presto. Difficile sbilanciarsi sui tempi di recupero, con le condizioni che andranno rivalutate dallo staff medico della Fiorentina

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