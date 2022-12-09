Nico Gonzalez torna a Firenze, da lunedì al Centro Sportivo. Da stabilire i tempi di rientro in campo

Dopo l'infortunio con l'Argentina, il ritorno a Firenze e il conseguente ritorno in Argentina per le vacanze, adesso Nico prepara il suo rientro in campo

Il Corriere dello Sport fa il punto su Nicolas Gonzalez e sul processo di recupero che deve affrontare per tornare in campo. Ritornato in patria col permesso della Fiorentina per curarsi dopo il trauma che lo ha costretto a saltare i mondiali, da lunedì Nico sarà al Centro Sportivo, dove inizierà un percorso studiato per rientrare in gruppo al più presto. Difficile sbilanciarsi sui tempi di recupero, con le condizioni che andranno rivalutate dallo staff medico della Fiorentina

SPORTITALIA: "FIORENTINA TRA LE PROPRIETA FLOP"

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