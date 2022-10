Nico Gonzalez: “Speriamo di continuare a vincere per dimostrare di essere all’altezza. Tornerò in forma”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Nico Gonzalez, grande protagonista stasera, ha così commentato la bella vittoria dei viola contro gli Hearts: “Sono davvero felice. Sono un po’ stanco, ma so che con le partite e gli allenamenti starò meglio fisicamente. Torno a casa molto contento. La cosa più importante oggi era vincere. Se riesco a fare gol come oggi bene, poi se segnano i miei compagni sono contento lo stesso per loro. Speriamo di vincere altre partite per dimostrare di essere all’altezza delle altre squadre. Vediamo cosa succederà e dove arriveremo in classifica“. Infine, ha parlato della prossima sfida dei viola contro il Lecce: “Sarà una partita difficile, ma stiamo studiando il Lecce e sappiamo come gioca: sarà una bella partita. Abbiamo quattro giorni per allenarci e dobbiamo dimostrare ai tifosi che possono avere fiducia in noi”.