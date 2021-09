Nico Gonzalez pronto a tornare titolare, caccia al terzo gol: ieri show in allenamento

Nico Gonzalez insegue la terza rete stagionale, stavolta in trasferta. L’argentino, destinato col Genoa a riprendersi la corsia mancina dal primo minuto, non intende aspettare oltre. C’è da regalare altri sorrisi alla tifoseria. Nico intanto ha iniziato a scaldare il motore. Ieri in allenamento si è divertito ad inventarsi un assist di tacco per il gol di Amrabat. In quest’avvio di stagione è il giocatore più bersagliato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

