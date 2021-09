Cori razzisti contro Vlahovic, nessuna sanzione per l’Atalanta: la procura federale non li ha segnalati

Gli insulti razzisti a Dusan Vlahovic rimarranno impuniti non c’è infatti alcuna sanzione del giudice sportivo nei confronti dell’Atalanta dopo le offese nei confronti del giocatore da parte dei tifosi nerazzurri. La procura federale non ha segnalato i cori offensivi della Curva Nord in occasione del primo rigore assegnato ai viola. Non è difficile immaginare la sorpresa che tutto ciò avrà suscitato alla dirigenza viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

