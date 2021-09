Sottil è la scommessa della Fiorentina, ha deciso di puntare su di lui. Ad agosto il mercato sarà un avversario

Italiano apprezza molto Riccardo Sottil, una volta inseritosi nelle rotazioni in pianta stabile dovrà vincere la battaglia nel lungo periodo, e quella battaglia si chiama mercato. In tanti alla fine di agosto ci sono rimasti male per il mancato arrivo di Berardi o di un altro giocatore sulle corsie laterali, tanti altri hanno ben visto la scelta della Fiorentina di puntare su un prodotto del proprio settore giovani. Ecco soltanto compiendo con continuità l’ultimo percorso di crescita, Sottil potrà scacciare anche questo fantasma. Lo scrive Repubblica.

