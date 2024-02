Nico Gonzalez oggi potrebbe stare ancora in panchina ma Italiano gli chiederà un sacrificio? 

Contro il Frosinone la Fiorentina non ha tanti alibi, anzi. Nessuno. Ma Italiano deve lottare con una condizione fisica dei suoi non eccellente. Infatti, Arthur siederà in panchina visto che ha nelle gambe soltanto un paio di allenamenti e una manciata di minuti nelle gambe. Ma il vero dubbio riguarda Nico Gonzalez. L’argentino ancora non sta benissimo, anzi. Deve trovare la giusta condizione fisica, per questo motivo è possibile la sua esclusione dai titolari con Sottil che prenderebbe il suo posto. Allo stesso tempo però, Italiano potrebbe chiedergli un piccolo sforzo perché il momento è delicato e l’argentino serve come il pane a questa Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

