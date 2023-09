Nico Gonzalez non sente più nessun dolore ma potrebbe non essere rischiato contro l’Udinese

Dopo il dolore al fianco accusato nel primo tempo di Genk-Fiorentina, che lo ha costretto ad uscire tra il primo e il secondo tempo, Nico Gonzalez nella giornata di oggi non ha sentito nessun dolore ma rimane in forte dubbio per la gara di Udine in programma domenica pomeriggio. Nella giornata di domani potrebbero essere fatti alcuni esami specifici per capire la reale entità del problema.

L’11 OTTOBRE INAUGURAZIONE VIOLA PARK