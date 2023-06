Nico Gonzalez: “Non penso al futuro, penso solo alla Fiorentina. Fra poco tornerò a Firenze”

Nico Gonzalez attaccante della Fiorentina, ha parlato a margine di un evento benefico in Argentina. Queste le sue parole: “Tornare a giocare sei mesi in patria per la Libertadores? È bello che la gente me lo riconosca. Mi piacerebbe. È una situazione che riguarda più il mio club che me. Futuro? Non è il momento di pensarci, devo avere la testa sul presente come dico sempre. Ora mi godo le vacanze e la famiglia, che tra qualche settimana torno a Firenze”

