Nico Gonzalez in viola fino al 2028: è un segnale forte da parte della Fiorentina

Il rinnovo di Nico Gonzalez è un segnale forte, che segue il muro alzato dalla dirigenza attorno al suo campione nelle ultime sessioni di mercato. Era accaduto un anno fa, poi a gennaio, infine la scorsa estate. La Fiorentina che riceve offerte decisamente importanti, anche superiori ai 40 milioni di euro, ma che dice “ no, grazie”. La Premier League su tutti tra Leicester e Brentford per citarne alcune. « Nico Gonzalez non è in vendita » , disse in tempi non sospetti Barone. Fu proprio lui, nei giorni della sosta del campionato e della cavalcata dell’Argentina, a parlare con Nico per mettere un punto sul suo periodo sfortunato e programmare insieme il futuro. Un elemento imprescindibile per Italiano, che sul fronte offensivo gli consente di poter svariare ovunque. La permanenza di Nico ha portato con sé due grandi novità: la maglia numero dieci, presa in eredità da Castrovilli, e adesso il rinnovo. Già quattro gol tra campionato e spareggi di Conference, oltre a quello siglato con l’Argentina che segna anche il ritorno di Gonzalez nel gruppo che già pensa ai prossimi Mondiali che vorrebbe disputare da assoluto protagonista stavolta. Lo scrive Repubblica.

