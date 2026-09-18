Nico Gonzalez: "Ho dimostrato di poter giocare nella Juve, sono questo e me la godo"

L’argentino ha ritrovato continuità e fiducia con Spalletti, segnando anche in Europa League e tornando protagonista

Nico Gonzalez è passato nel giro di pochi mesi da possibile partente a giocatore nuovamente centrale nelle rotazioni della Juventus. Durante l’estate il suo futuro sembrava lontano da Torino, ma la situazione è cambiata e l’argentino ha iniziato a ritagliarsi uno spazio sempre più importante.

A dargli continuità è soprattutto Luciano Spalletti, che lo sta impiegando con maggiore frequenza. Gonzalez sta rispondendo con prestazioni convincenti e gol, come quello realizzato anche nell’ultima sfida europea. Un rendimento che racconta una trasformazione rispetto alla prima stagione vissuta in bianconero.

Al termine della gara di Europa League, l’ex attaccante della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi proprio sul rapporto con l’allenatore e sulla fiducia ritrovata: “Sono tranquillo e contento - ha detto Nico a Sport Mediaset - devo ringraziare il mister e la squadra che mi stanno dando la fiducia necessaria. Il primo anno l'avevo persa, ma fa parte del calcio, oggi sono questo e me la godo".

Gonzalez ha quindi spiegato di aver trasformato le difficoltà incontrate in un’occasione per crescere. Oggi l’argentino sostiene di sentirsi più forte e di percepire una maggiore unità all’interno dello spogliatoio juventino: “Nella vita si cresce, si matura e si impara. Ho dimostrato di poter giocare nella Juventus, adesso mi sento più forte così come tutto il gruppo. Qui ognuno muore per l'altro e in settimana lavoriamo per crescere sempre di più”.