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Nico Gonzalez fuori dal mondiale, lo annuncia l'Argentina: "È infortunato e non recupera"

Nico Gonzalez non giocherà il mondiale con l'Argentina. Il giocatore della Fiorentina fermato da un infortunio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2022 20:06
Nico Gonzalez fuori dal mondiale, lo annuncia l'Argentina: "È infortunato e non recupera" -
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(Photo by FRANKLIN JACOME / POOL / AFP) (Photo by FRANKLIN JACOME/POOL/AFP via Getty Images)

Nico Gonzalez salta il Mondiale, ora c’è l’ufficialità. Lo ha appena comunicato l’Argentina, il cambio in lista è definitivo e al suo posto è stato convocato Angel Correa dell’Atletico Madrid. Ecco il comunicato ufficiale: “Nel corso dell’allenamento di oggi, Nicolas Gonzalez ha accusato un infortunio muscolare e verrà escluso dalla lista per i Mondiali. Al suo posto, il Ct Lionel Scaloni ha convocato Angel Correa“. Per l’attaccante della Fiorentina si tratta quindi di un nuovo infortunio, potrebbe essere una ricaduta ma ora saranno fatte le valutazioni con nuovi esami. Intanto la brutta notizia che salta Qatar 2022.

https://www.labaroviola.com/basile-punge-la-fiorentina-dunque-nico-non-fingeva-troveranno-un-altro-osso-da-dare-in-pasto-agli-adepti/192897/

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