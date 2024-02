Nico Gonzalez è pronto a trascinare la Fiorentina, ieri gol e mitraglia alla Batistuta 

Nico Gonzalez, un nome una garanzia. La garanzia che la Fiorentina, con lui in campo, possa davvero fare la differenza. Dopo mesi complicati, con un infortunio da smaltire, adesso l’argentino sembra essere pronto per trascinare questa Fiorentina.

Nell’allenamento di ieri al Viola Park, Italiano ha proposto una sessione di tiri per i suoi giocatori. L’argentino sembrava essere quello più in condizione, con sorrisi, gol e una “mitragliata” alla Batistuta. Insomma, Nico c’è, è pronto per prendere questa Fiorentina e trascinarla alla vittoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI QUARTA