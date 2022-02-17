Niccolini celebra il gol vittoria di Amrabat: ''Bello che sia stato proprio lui a regalare i 3 punti''

Daniel Niccolini, membro dello staff di Italiano ha risposto ad alcune domande dei tifosi, commentando la vittoria di La Spezia.

slot gacor Daniel Niccolini, membro dello staff tecnico di Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della società e si è offerto di rispondere ad alcune domande dei tifosi della Fiorentina. Queste le sue parole:

Qual è stato il ricordo più bello della vittoria di La Spezia? Sicuramente il momento dell'esultanza dopo il gol di Amrabat, è stato bellissimo che sia stato proprio lui, dopo l'errore sul gol del pareggio, a regalarci la vittoria.

I ragazzi s trovano d'accordo con il metodo di lavoro del mister? C'è un continuo confronto tra tutti noi, ed i risultati in campo si stanno vedendo.

Come affronterete l'Atalanta? Ci stiamo preparando molto bene, credo si tratti di una delle tre, quattro squadre più forti del campionato, ma saremo pronti.

CABRAL SMINUISCE VLAHOVIC. ''SEGNAVA MOLTISSIMO PERCHE' LA FIORENTINA CREAVA TANTISSIME PALLE GOL''

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