Nessuno come Christian Kouame in Conference League: miglior assistman ai gironi

Kouame, durante i giorni di conference league, è il giocatore ad aver fornito più assist ai propri compagni

L'avviodi stagione sorprendente di Christian Kouamé si è distinto anche durante i girnoni di Conference League, tanto è che in 5 partite giocate ha segnato 1 gol e fornito 5 assist. Nessuno ha fatto così tanti assist come l'ivoriano classe '97 della Fiorentina.

NAZIONE: MISTERO GONZALEZ

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