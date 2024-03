Nessuna squalifica per Terracciano. Contro la Roma assente solo Beltran, è stato ammonito a Torino

Dopo le gare della ventisettesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha diramato il consueto comunicato con tutti gli squalificati. Stangata per Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio espulso a detta di tanti ingiustamente nel finale di gara della sfida contro il Milan. Due turni di stop per il biancoceleste “per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario”.

Una giornata di squalifica invece per altri tredici giocatori. Si tratta di Adam Marusic e Luca Pellegrini della Lazio, Festy Ebosele e Walace dell’Udinese, Samuele Ricci del Torino, Lucas Beltran della Fiorentina, Rafael Leao e Alessandro Florenzi del Milan, Pawel Dawidowicz dell’Hellas Verona, Emil Holm dell’Atalanta, Rasmus Kristensen della Roma, Johan Vasquez del Genoa e Dusan Vlahovic della Juventus.

