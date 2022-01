Nessuna corsa al biglietto per Fiorentina-Genoa: sono ancora 1000 i posti disponibili

La capienza degli stadi è ridotta a soli 5.000 spettatori per le nuove limitazioni del Governo, in vista della gara di domani contro il Genoa però non c’è stata nessuna “corsa al biglietto”. Sono ancora circa 1.000 i biglietti invenduti in quelli che saranno gli unici due settori aperti, Maratona e Tribuna. Come annunciato dalla Curva Fiesole i gruppi organizzati non saranno presenti. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, BENASSI NEL MIRINO DELL’EMPOLI: GLI AZZURRI CERCANO CONCRETEZZA IN MEZZO AL CAMPO