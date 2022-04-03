Nelle ultime 4 partite contro l'Empoli un solo successo per la Fiorentina

Nelle ultime 11 al Franchi la Fiorentina ha vinto ben 8 volte

Come riporta Goalist.it, lo stadio Franchi finalmente pieno, un derby e due bomber che devono ritrovarsi. Tutto questo e molto di più sarà Fiorentina–Empoli, anticipo della domenica del 31° turno di serie A. Distanziate in classifica da 14 punti, le due compagini toscane hanno entrambe grandi stimoli per uscire vincitrici dal confronto: Italiano taglierebbe il traguardo dei 50 punti e resterebbe aggrappato al treno dell’Europa, Andreazzoli infrangerebbe un digiuno che dura ormai da 13 turni. Infatti, mentre la Viola ha totalizzato 15 punti nel nuovo anno, gli azzurri sono incappati in soli sei pareggi e ben cinque sconfitte. La storia recente però viene in aiuto di Pinamonti e compagni, che si sono imposti in quattro delle ultime sei partite contro i rivali gigliati (2 le sconfitte). Al Franchi di Firenze, il bilancio resta più che dignitoso, con una sola sconfitta – nel confronto dell’aprile 2018 – negli ultimi quattro derby. La bilancia pende nettamente a favore dei padroni di casa nelle sfide a cavallo del nuovo millennio, con quattro affermazioni di fila dal 1998 al 2007.

Nella sua casa la Fiorentina viaggia a spron battuto. Sono ben otto le vittorie nelle ultime undici partite al Franchi, con tre pareggi e un solo k.o. con la Lazio (0-3). In più, lo score lontano dal Castellani della squadra di Andreazzoli non sembra poter mettere a rischio questo record. L’ultimo centro risale al 16 gennaio a Venezia, a firma di Zurkowski. Poi quattro partite a secco e due punti raccolti. I dati, però, non sono tutto. Perché gli empolesi hanno dimostrato di saper far male anche alle prime della classe, Fiorentina inclusa, e nei grandi palcoscenici possono esaltarsi. Magari facendosi trascinare da Pinamonti, il miglior marcatore azzurro a un passo dalla doppia cifra in stagione. L’ex Inter festeggerà domenica le 100 presenze in massima serie. Chissà che non ci lasci lo zampino, come all’andata. Italiano, però, ha un asso nella manica, il nuovo arrivato Cabral. Finora in ombra complice il buon rendimento di Piatek, il brasiliano con ogni probabilità partirà titolare e non vorrà farsi scappare l’occasione di festeggiare per la prima volta davanti al pubblico viola.

LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: GIOCANO DUNCAN E SAPONARA, FUORI IKONE’ E MALEH, CASTRO TITOLARE

https://www.labaroviola.com/form-ufficiale-giocano-duncan-e-saponara-fuori-ikone-e-maleh-castro-titolari/171174/