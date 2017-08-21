NELLE CASSE VIOLA ANCORA 40 MILIONI. SERVONO DUE COLPI MA CORVINO FA SAPERE CHE IL MERCATO È CHIUSO

Il tempo delle scuse è finito. I soldi ci sono e due grandi difetti vanno colmati. Chi non vuole vedere non vuole bene a questa squadra

42 milioni di euro. E a questi vanno aggiunti i soldi in arrivo per le cessioni di Rebic e Mati Fernandez che dovrebbero portare nelle casse viola altri 3/4 milioni. Un montagna di soldi che basterebbe eccome per comprare due grandi rinforzi e così consegnare una squadra eccitante e forte a Stefano Pioli. In contrario la Fiorentina sarà sempre la solita squadra incompiuta, con i soliti difetti che ne spezzeranno la crescita.

Lo abbiamo sempre detto e lo ripetiamo, il problema non è quanti soldi hai ma come li spendi. Se hai un budget di 100 milioni ma giochi con Tomovic e Maxi Olivera terzini o Sanchez mediano vuol dire che qualcosa non va e va fatto.

Questa squadra deve ancora essere completata. Corvino fa sapere che il mercato in entrata è chiuso. Verita o pretattica? Non lo sappiamo. In questo momento sappiamo solo che con 40 milioni di budget ancora disponibile restare senza terzino destro e con un mediano da affiancare a Badelj che si chiama Sanchez o Veretout vuol dire non volere bene a questa squadra.

Mancano dieci giorni e Corvino deve colmare questi difetti. Il tempo delle scuse è finito, i soldi ci sono. Firenze aspetta e spera. Sognando una squadra che davvero possa dare fastidio alle grandi del campionato...

Flavio Ognissanti