Nedved smaschera Vlahovic: "Ha fatto di tutto per venire alla Juventus. Si nota dalla fame in campo"

Le parole di Pavel Nedved durante il pre partita di Juventus-Villareal sul trasferimento di Dusan Vlahovic

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Prime Video svelando un retroscena sul trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina ai bianconeri. Ecco le sue parole: "Dusan è impressionante. Ho vissuto tanti campioni, lui è di questa categoria. È umile e lavora moltissimo, ha cambiato la squadra. Lui e Locatelli hanno fatto di tutto per venire qui alla Juve, questo in campo è decisivo e si vede".

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