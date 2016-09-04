Che ne pensa Sousa del mercato? il retroscena dell'incontro con i tifosi viola

È andato in scena più di un incontro tra i tifosi viola e Paulo Sousa

Che ne pensa Sousa del mercato della Fiorentina? La risposta al quesito resta in sospeso anche perché la squadra non si allena e il tecnico portoghese si sta godendo qualche momento di relax.

Più che altro c'è da capire come è stata assorbita la cessione di Alonso e l'arrivo di Maxi Olivera per sostituirlo.

Intanto La Repubblica rivela il retroscena di un incontro avvenuto tra lo stesso Sousa ed alcuni tifosi viola. Il colloquio si è concentrato sul clima nello spogliatoio. La domanda è stata posta al tecnico viola ma Sousa ha detto di essere concentrato solo sul campo e che la concentrazione al massimo riguardava tutto il gruppo che è deciso per fare un'altra bella stagione.

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