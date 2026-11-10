Ndour lascia il ritiro della Nazionale Under 21, il comunicato: "È indisponibile"

Il centrocampista della Fiorentina rientra alla base e non parteciperà alle amichevoli contro Francia e Belgio

Ecco il comunicato ufficiale della Figc:

"Dopo una mattinata di attivazione in palestra, questo pomeriggio la Nazionale Under 21 torna in campo per la seduta di allenamento. Non saranno presenti i giocatori del Frosinone Gabriele Calvani e Matteo Cichella, così come il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: valutati indisponibili, i tre hanno lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia facendo ritorno ai rispettivi club. Anche Dominic Vavassori del Palermo, a seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, è stato escluso dalla convocazione".