Ndour: "Abbiamo solo questa Coppa quest'anno e la dobbiamo giocare bene per i nostri tifosi"

Il giocatore viola ha parlato dopo il match col Benevento

A Italia 1 è intervenuto Cher Ndour al termine del match contro il Benevento: "Siamo contenti per la vittoria, quest'anno abbiamo solo questa coppa e ci teniamo a farla bene. Siamo giovani, ma daremo tutto per dare a questo pubblico delle soddisfazioni importanti."

Sulla Nazionale: "Ci spero, sarebbe un sogno poi vediamo. Io penso a giocare bene con la Fiorentina poi il resto sarà una conseguenza."

Su Grosso: "Ci aiuta tanto, è stato un grande giocatore e anche come mister ci fa vedere che è molto bravo. Siamo felici e dobbiamo lavorare con lui per continuare su quest'entusiasmo."