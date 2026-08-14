Ndour: "Abbiamo solo questa Coppa quest'anno e la dobbiamo giocare bene per i nostri tifosi"
Il giocatore viola ha parlato dopo il match col Benevento
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 23:35
A Italia 1 è intervenuto Cher Ndour al termine del match contro il Benevento: "Siamo contenti per la vittoria, quest'anno abbiamo solo questa coppa e ci teniamo a farla bene. Siamo giovani, ma daremo tutto per dare a questo pubblico delle soddisfazioni importanti."
Sulla Nazionale: "Ci spero, sarebbe un sogno poi vediamo. Io penso a giocare bene con la Fiorentina poi il resto sarà una conseguenza."
Su Grosso: "Ci aiuta tanto, è stato un grande giocatore e anche come mister ci fa vedere che è molto bravo. Siamo felici e dobbiamo lavorare con lui per continuare su quest'entusiasmo."