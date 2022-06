Secondo La Nazione, Italiano non trova Zurkowski consone al suo calcio. Il quotidiano spiega come il tecnico della Fiorentina possa puntare su profili più consoni alle sue idee di calcio per il centrocampo ad esempio Giulio Maggiore. Il polacco sembra destinato ad essere riscattato dall’Empoli a 4,5 milioni, successivamente la palla passerà alla Fiorentina che dovrà decidere se esercitare il contro-riscatto a 6 milioni ma la sensazione è che lo staff tecnico non sia ancora sicuro di riportare il classe ’97 a Firenze.

ALLA FIORENTINA PIACE ACERBI DELLA LAZIO