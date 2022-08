Nazione, Zurkowski, l’Empoli lo vuole a titolo definitivo ma la Fiorentina punta ad una percentuale sulla rivendita 

Resta in piedi con il club di Corsi, dicevamo, la questione legata a Zurkowski, indipendentemente dall’epilogo della vicenda Bajrami. L’opzione azzurra per il polacco resta sempre in primo piano, ma il tempo inizia a stringere ed entro domani potrebbero arrivare novità, in un senso o in un altro. Gli azzurri vorrebbero prendere il centrocampista a titolo definitivo e la Fiorentina, disponibile a valutare questa opzione, vorrebbe però mantenersi una percentuale importate su di una futura rivendita. Ed è su questi numeri che balla la trattativa. Ognuno, come normale che sia, tira dalla propria parte e alla fine un accordo che accontenti tutti si troverà. Altrimenti Zurkowski resterà a disposizione di Italiano. Lo scrive La Nazione.

