Nazione, Vlahovic o no, la Fiorentina prenderà un attaccante: Belotti è in pole

Il mercato della Fiorentina in attacco sarà sicuramente aperto a gennaio, indipendentemente dalla partenza o meno di Vlahovic. Belotti del Torino non è l’unico obiettivo, Cairo però deve trovare in fretta un accordo o rischia di perderlo a 0. Idea Borja Mayoral. Piacciono sempre Scamacca e Berardi, uno dei due lascerà il Sassuolo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, MORATA, DESTINO LEGATO A QUELLO DI VLAHOVIC: LA JUVE PREPARA L’ASSALTO AL SERBO