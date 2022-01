Nazione, Vlahovic all’Arsenal? La Fiorentina ha già trovato un mister X che mette tutti d’accordo

L’Arsenal probabilmente in queste ore offrirà 70 milioni di euro alla Fiorentina per Dusan Vlahovic. Nel caso dovesse accettare, la Fiorentina su chi punterà? Sembra che la dirigenza gigliata abbia già un sostituto giusto, deciso insieme ad Italiano. Un mister X che è in linea con le idee di tutti. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, VIERI: “SE LA FIORENTINA VA IN EUROPA LEAGUE È GIÀ TANTO” CASSANO CONTRARIO: “SONO AVANTI NEL PROGETTO”