Nazione, Vlahovic, addio a gennaio o giugno? La Juve c’è ma in estate, Premier in vantaggio

La Fiorentina si sta preparando agli assalto che arriveranno per Dusan Vlahovic. Se lo strappo arriverà per inizio 2022, i top club inglesi sono in vantaggio. Si potrebbe scatenare un’asta sulla base di 70 milioni. Potrebbero decidere di bloccare il serbo per poi prenderlo al termine della stagione.

Se il tutto verrà rimandato a giugno, entreranno in scena i tedeschi. Il Borussia Dortmund è in molto interessato, così come il Bayern. In Italia c’è solo la Juventus, ma dovrebbe non riscattare Morata per prendere il serbo. Lo scrive La Nazione.

