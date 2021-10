CorFio, Vlahovic 13° per numero di tiri in porta: trend in calo per il centravanti

Di Dusan Vlahovic non sono buone neanche le ultime prestazioni, abbiamo visto un attaccante incapace di creare pericoli in campo. Il centravanti ha difficoltà nella conclusione in porta, tanto che è 13° per tiri totali (solo 19, di cui 3 da calcio di rigore). Anche il gioco di Italiano non funziona ancora al meglio, il trend in calo. Il baricentro alto non fa trovare spazi per muoversi a Vlahovic. Ma la squadra non può sopravvivere senza i suoi gol. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

