Repubblica, Sottil, la Fiorentina crede su di lui ma deve trovare la giusta mentalità 

La Fiorentina ha scelto di puntare su Sottil ed il rinnovo lo dimostra. Giovane e di talento eppure in attesa della scintilla che possa permettergli di trovare continuità di rendimento. Questione anche di mentalità. Quando tornerà dalla squalifica non potrà no ma sfruttare le occasioni. Lo scrive Repubblica.

